Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет при пустых трибунах. Пустят только владельцев бизнес-абонементов

выступил с заявлением касательно присутствия болельщиков на «Газпром Арене» на матче 19-го тура РПЛ со .

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах.

В соответствии с разрешением на игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны», – сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пустит на трибуны около 1 700 болельщиков, которые являются владельцами сезонных абонементов в бизнес-клубы. Отмечалось, что петербургский клуб предпримет попытки по увеличению квоты.

Игра «Зенит» – «Спартак» состоится 16 декабря, начало – в 20.00 по московскому времени.