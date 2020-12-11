«Реал Мадрид» – «Атлетик» – 2:1. Бензема забил гол. Рауль Гарсия удален на 13-й минуте. Онлайн-трансляция

В испанской Ла Лиге проходит перенесенный матч 19-го тура между «Реалом» и «Атлетиком».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 16 декабря, 00.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Менди, Модрич, Кроос, Васкес (Родриго, 75), Вальверде (Иско, 64), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Бензема.
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Атлетик –
Унаи Симон, Йерай Альварес, Мартинес, Капа (Лекуэ, 80), Де Маркос (Муниаин, 80), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Беренгер (Кордоба, 59), Венседор (Весга, 66), Берчиче, Уильямс (Вильялибре, 67).
- Предупреждения:
- Рауль Гарсия (8), Васкес (42), Йерай Альварес (80).
- Удаление:
- Рауль Гарсия (13).