«Реал Мадрид» – «Атлетик» – 2:1. Бензема забил гол. Рауль Гарсия удален на 13-й минуте. Онлайн-трансляция

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В испанской Ла Лиге проходит перенесенный матч 19-го тура между «Реалом» и «Атлетиком».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реал Мадрид – Атлетик 2:1 (второй тайм)
Дата проведения
16 декабря, 00.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Кроос, 1:1 – 52 Капа, 2:1 – 74 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Менди, Модрич, Кроос, Васкес (Родриго, 75), Вальверде (Иско, 64), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Бензема.
АтлетикУнаи Симон, Йерай Альварес, Мартинес, Капа (Лекуэ, 80), Де Маркос (Муниаин, 80), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Беренгер (Кордоба, 59), Венседор (Весга, 66), Берчиче, Уильямс (Вильялибре, 67).
Предупреждения:
Рауль Гарсия (8), Васкес (42), Йерай Альварес (80).
Удаление:
Рауль Гарсия (13).

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