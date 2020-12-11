Уилкшир о конфликте Тедеско и Бородина: «Не вижу никакого расизма. Ты должен уважать правила в чужой стране»

Бывший игрок московского и сборной Австралии Люк Уилкшир высказался относительно конфликта главного тренера «Спартака» и тренера вратарей «Сочи» на матче 18-го тура (0:1).

– В матче между «Сочи» и «Спартаком» произошел конфликт тренеров. Бородин сказал Тедеско: «Это наша земля, наш Колизей» и попросил его вести себя потише. Немец усмотрел в этих словах расизм. Вы его тоже видите?

– Не вижу в этих словах никакого расизма. Когда ты приезжаешь в чужую страну, ты должен уважать ее правила, традиции, других людей. И если бы кто-то начал прыгать и кричать в моем доме, я бы тоже попросил этого человека вести себя прилично. Что, из-за этого я стал бы расистом? Чушь. Это моя страна, мой дом. И в понимании этого нет никакой формы расизма.

– То есть Тедеско не прав?

– Послушайте, я тоже тренер (Уилкшир тренирует австралийский «Вуллонгонг» – прим. Sports.ru), и когда оппонент прыгает на бровке и кричит рядом с тобой, это мешает, я в таких случаях прошу человека немного успокоиться. Но в случае с Бородиным и Тедеско, возможно, возникли некие трудности перевода, возможно, он не так понял то, что ему было сказано. Не думаю, что из этого стоит раздувать проблему, – сказал Уилкшир для «РБ-Спорт».

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