Карпин обыграл «Спартак», «Локо» и «Краснодар» уступили, осечка «Барсы», Усик победил Чисору и другие новости утра

1. В 13-м туре чемпионата России «Ростов» снова выиграл у «Спартака» (1:0) на «Открытие Арене». Красно-белым не помогло даже сомнительное удаление Хаджикадунича (донской клуб обратится в ЭСК по судейству Мешкова), кажется «Соболев симулировал».

«Ростов» Карпина выиграл у «Спартака» 4 матча из 6 в РПЛ, а москвичи проиграли в лиге впервые за полтора месяца. «Спартак» может опуститься на третье место, если ЦСКА и «Зенит» победят. Кокорин и Мамаев уехали вместе после матча.

«Сочи» победил «Локомотив» (2:1), игру сделал Заболотный, забивший гол и отдавший решающий пас. «Локо» сгорел третий матч подряд. У Камано 0 голов и 0 передач в 10 матчах за московский клуб, гвинейца купили за 5,5 млн евро.

«Краснодар» влетел «Ахмату» (0:2), проиграв 3-й матч подряд с общим счетом 1:9. «Быки» опустились на 10-е место в таблице. «Рубин» прибил «Арсенал» (3:1) благодаря голам Старфельта, Деспотовича и Бакаева.

2. В 7-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (1:0) на выезде, «Челси» разгромил «Бернли» (3:0), у вратаря «синих» Менди уже 5 сухих матчей подряд. А «Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм» (2:1) и до 63 матчей продлил серию без поражений в лиге дома.

3. «Реал» разгромил «Уэску» (4:1) в 8-м туре чемпионата Испании. Это был 500-й матч Рамоса в Ла Лиге, даже Азар забил! «Атлетико» обыграл «Осасуну» (3:1) благодаря дублю Феликса и не уступает 22 матча в Примере.

«Алавес» отобрал очки у «Барселоны» (1:1). Ляп Нето при содействии Пике привел к голу в ворота сине-гранатовых, а Гризманн забил ответный мяч, совершив первое результативное действие в 7 играх при Кумане. Каталонцы не побеждают четыре матча подряд в Ла Лиге и занимают 12-е место.

4. В квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – восьмой. Гельмут Марко практически подтвердил уход Квята из «Альфа Таури».

5. В 6-м туре чемпионата Италии «Аталанта» Миранчука (Алексей снова просидел в запасе) справилась с «Кротоне» (2:1), а «Интер» сыграл вничью с «Пармой» (2:2), уступая в счете 0:2. У миланцев лишь одна победа в шести последних матчах.

6. СКА выменял форварда молодежной сборной России Грошева у «Нефтехимика». Тут же сообщили, что Роман Ротенберг сказал 18-летнему игроку, что он может не попасть на МЧМ, если не переедет в Санкт-Петербург. Хоккеист все отрицает: «Откровенная ложь. Решился на переход в СКА, чтобы развиваться в системе одного из ведущих клубов России».

СКА же может подписать 18-летнего защитника Митчелла Миллера, от которого отказалась «Аризона» из-за издевательств над темнокожим инвалидом. Университет Северной Дакоты исключил из команды проспекта.

7. В 6-м туре чемпионата Германии «Бавария» осилила «Кельн» (2:1) в гостях, выиграв 8-й матч подряд. Дортмундская «Боруссия» разобралась с «Арминией» (2:0), победив в 4-й раз кряду, а «Лейпциг» уступил «Боруссии» Менхенгладбах (0:1).

8. Андрей Рублев вышел в финал на турнире в Вене, где сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

9. У «Зенита» нет шорт-листа кандидатов на пост тренера, доверяют Семаку. Смолов хочет перейти в клуб из США, Китая, Японии или Австралии после окончания контракта с «Локо». Дибала хочет получать в «Юве» 15 млн евро в год, сейчас он зарабатывает 7,5 млн евро.

10. Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей и в следующем бою будет драться за титул. Все бои в Лондоне. Мурат Гассиев нокаутировал Нури Сефери в первом раунде боя в Сочи и другие результаты.

11. Мбаппе – самый дорогой игрок мира до 21 года, Феликс – второй, Хавертц – третий. Санчо, Дэвис, де Лигт – в топ-10.

12. Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино обручилась с баскетболисткой Сью Берд. Они познакомились на Олимпиаде-2016.

13. «Барса» хочет сократить зарплаты на 30%. Ведомость надо снизить на 190 млн евро. Бартомеу уже нет в клубе, но банкротством грозят.

14. 🎃 «Ростов» на стиле. Команда прибыла на матч со «Спартаком» в костюмах в стиле героев фильма «Джентльмены». А Карпин сделал фото в «гриме» к Хэллоуину и ответил на критику: «🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️».

Цитаты дня:

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Ткаченко в РПЛ: «Подсуживания нет. Медиапространство спартаковское, руководителям всех клубов надо это понять»

Акинфенва рассказал о расистских оскорблениях фанатов в Литве: «Зига, зига, зига, пристрели ######### #####»

Карпин – болельщику «Спартака» в ответ на «автобус в ЛЕ не заполз»: «А ваш почему даже не подъехал?🤷🏼‍♂️»

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