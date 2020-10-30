Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Гасли – четвертый, Квят – восьмой

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Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
31 октября 2020 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Валттери Боттас «Мерседес»  1.14,221   1.14,585   1.13.609  22
2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.14,229 1.14,643 1.13,706 22
3 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.15,034 1.14,974 1.14,176 16
4 Пьер Гасли «Альфа Таури» 1.15,183 1.14,681 1.14,502 19
5 Даниэль Риккардо «Рено» 1.15,474 1.14,953 1.14,520 18
6 Алекс Албон «Ред Булл» 1.15,402 1.14,734 1.14,572 21
7 Шарль Леклер «Феррари» 1.15,123 1.15,017 1.14,616 20
8 Даниил Квят «Альфа Таури» 1.15,412 1.15,022 1.14,696 21
9 Ландо Норрис «Макларен» 1.15,274 1.15,051 1.14,814 17
10 Карлос Сайнс «Макларен» 1.15,528 1.15,027 1.14,911 19
11 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.15,407 1.15,061   16
12 Эстебан Окон «Рено» 1.15,352 1.15,201   14
13 Джордж Расселл «Уильямс» 1.15,760 1.15,323   18
14 Себастьян Феттель «Феррари» 1.15,571 1.15,385   20
15 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.15,822 1.15,494   16
16 Ромен Грожан «Хаас» 1.15,918     10
17 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.15,939     11
18 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.15,953     10
19 Николас Латифи «Уильямс» 1.15,987     12
20 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.16,208     8
 

Гран-при Эмилии-Романьи. Практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – восьмой

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