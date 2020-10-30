Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Гасли – четвертый, Квят – восьмой

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
31 октября 2020 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.14,221
|1.14,585
|1.13.609
|22
|2
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.14,229
|1.14,643
|1.13,706
|22
|3
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.15,034
|1.14,974
|1.14,176
|16
|4
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1.15,183
|1.14,681
|1.14,502
|19
|5
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.15,474
|1.14,953
|1.14,520
|18
|6
|Алекс Албон
|«Ред Булл»
|1.15,402
|1.14,734
|1.14,572
|21
|7
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.15,123
|1.15,017
|1.14,616
|20
|8
|Даниил Квят
|«Альфа Таури»
|1.15,412
|1.15,022
|1.14,696
|21
|9
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.15,274
|1.15,051
|1.14,814
|17
|10
|Карлос Сайнс
|«Макларен»
|1.15,528
|1.15,027
|1.14,911
|19
|11
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.15,407
|1.15,061
|16
|12
|Эстебан Окон
|«Рено»
|1.15,352
|1.15,201
|14
|13
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.15,760
|1.15,323
|18
|14
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.15,571
|1.15,385
|20
|15
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.15,822
|1.15,494
|16
|16
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.15,918
|10
|17
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.15,939
|11
|18
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.15,953
|10
|19
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1.15,987
|12
|20
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.16,208
|8
Гран-при Эмилии-Романьи. Практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – восьмой
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