Александр Усик победил Дерека Чисору. В следующем бою он будет драться за титул

В Лондоне на Wembley Arena состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии тяжеловес победил единогласным решением судей. Счет: 117-112, 115-113, 115-113.

Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжелом весе.

Следующий бой он проведет против победителя боя между чемпионом WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря в Лондоне.

Усик слишком техничный и высококлассный боксер для Чисоры. Но Дерек очень жесткий: у него есть шанс на лаки-панч