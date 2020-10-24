Александр Усик победил Дерека Чисору. В следующем бою он будет драться за титул

Теги тяжелый вес Александр Усик Дерек Чисора бокс Усик - Чисора Бокс/MMA/UFC

В Лондоне на Wembley Arena состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии тяжеловес Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Счет: 117-112, 115-113, 115-113. 

Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжелом весе.

Следующий бой он проведет против победителя боя между чемпионом WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря в Лондоне.

Усик слишком техничный и высококлассный боксер для Чисоры. Но Дерек очень жесткий: у него есть шанс на лаки-панч

 

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