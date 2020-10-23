Карпин – болельщику «Спартака» в ответ на «автобус в ЛЕ не заполз»: «А ваш почему даже не подъехал?🤷🏼‍♂️»

Главный тренер «Ростова» вступил в полемику с болельщиком «Спартака» после матча команд в 13-м туре (1:0).

В комментариях к посту в инстаграме, посвященному Хэллоуину, тренера спросили: «Валерий Георгиевич, что же ваш автобус в ЛЕ не заполз?»

Карпин ответил: «А ваш почему даже не подъехал?🤷🏼‍♂️».

«Ростов» в 3-м раунде квалификации проиграл на своем поле «Маккаби» из Хайфы (1:2). «Спартак» по итогам минувшего сезона в чемпионате России не сумел пробиться в еврокубки.

Также тренеру написали в комментариях: «Трусливая, ссыкливая игра, чем тут гордиться. А уж во втором тайме совсем автобус включили». Карпин отреагировал: «🤣🤣🤣».

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