«Зига, зига, зига, пристрели ######### #####». Акинфенва рассказал о расистских оскорблениях фанатов в Литве

Нападающий рассказал о том, как подвергся расистским оскорблениям, играя за литовский в 2001 году.

«До первого матча ничто не предвещало беды. Это был матч предсезонки, мы играли с местной командой на поле, где фанаты были близко.

Я принял мяч и сразу услышал обезьянье уханье. Я думал, что этого не может быть. Когда я снова получил мяч, я вновь услышал обезьяньи звуки.

Я обработал мяч, после чего пошли кричалки. «Ziga, ziga, ziga, shoot the fucking nigger» («Зига, зига, зига, пристрели ######### #####» – Sports.ru).

Самое худшее, что из 1000 человек, скандирующих кричалку, 500 были фанатами гостей, а 500 – нашими фанатами. В перерыве я спросил капитана, что значит «зига». Он небрежно ответил, что это ничего не значит, они просто рифмуют это со словом «######» («черный»).

Во втором тайме это продолжилось, и я дал знак тренеру, что я ухожу с поля. Когда я ушел, я услышал громкий рев [толпы]. Я сразу позвонил своему брату и сказал, что возвращаюсь домой. Он спросил меня, что случилось, я ответил, что фанаты здесь расисты.

Он сказал, что не будет заставлять меня оставаться в месте, где мне будет некомфортно, но если я уеду, то они победят. Это все, что он сказал.

В ту ночь я лег спать – назовите это божественным вмешательством, общением Бога со мной – но я проснулся с мыслью, что никто не сможет меня выгнать. Что меня разочаровало, так это то, что из-за них я ушел с поля, это разрывает меня до сих пор», – поведал Акинфенва.