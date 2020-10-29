Университет Северной Дакоты исключил из команды экс-проспекта «Аризоны», издевавшегося над темнокожим инвалидом

Теги происшествия НХЛ NCAA дискриминация Хоккей

Университет Северной Дакоты заявил, что исключил из состава своей хоккейной команды защитника Митчелла Миллера, выбранного «Аризоной» на драфте НХЛ-2020 под общим 111-м номером.

Ранее «Койотис» отказались от прав на игрока. Причиной стало его неподобающее поведение в прошлом. 

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, будущий проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. 

Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.  

В минувшем сезоне хоккеист набрал 33 (8+25) очка в 44 матчах в USHL и намеревался продолжить карьеру в NCAA

При этом президент университета Северной Дакоты отметил, что игрок может остаться в учебном заведении в качестве студента. 

В НХЛ задрафтовали игрока, который в школе издевался над чернокожим инвалидом. Он отправил извинения во все клубы

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