Университет Северной Дакоты исключил из команды экс-проспекта «Аризоны», издевавшегося над темнокожим инвалидом

Университет Северной Дакоты заявил, что исключил из состава своей хоккейной команды защитника Митчелла Миллера, выбранного «Аризоной» на драфте НХЛ-2020 под общим 111-м номером.

Ранее «Койотис» отказались от прав на игрока. Причиной стало его неподобающее поведение в прошлом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, будущий проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.

Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

В минувшем сезоне хоккеист набрал 33 (8+25) очка в 44 матчах в USHL и намеревался продолжить карьеру в .

При этом президент университета Северной Дакоты отметил, что игрок может остаться в учебном заведении в качестве студента.

В НХЛ задрафтовали игрока, который в школе издевался над чернокожим инвалидом. Он отправил извинения во все клубы