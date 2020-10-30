Ротенберг сказал Грошеву, что он может не попасть в сборную на МЧМ, если не перейдет в СКА («Бизнес Online»)

Нападающий будет играть в системе .

Как сообщает «Бизнес Online», с 18-летним хоккеистом лично общался вице-президент петербургского клуба и глава штаба сборной России .

Отмечается, что Ротенберг объяснил Грошеву, что в случае отказа от перехода в СКА у него возникнут сложности с попаданием в состав на чемпионат мира.

Грошев участвовал на МЧМ-2020, став серебряным призером. Недавно он был включен в состав сборной России для участия в Кубке «Карьялы».