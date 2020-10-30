Ротенберг сказал Грошеву, что он может не попасть в сборную на МЧМ, если не перейдет в СКА («Бизнес Online»)

Теги Нефтехимик СКА Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира КХЛ Роман Ротенберг Максим Грошев Хоккей

Нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев будет играть в системе СКА.

Как сообщает «Бизнес Online», с 18-летним хоккеистом лично общался вице-президент петербургского клуба и глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Отмечается, что Ротенберг объяснил Грошеву, что в случае отказа от перехода в СКА у него возникнут сложности с попаданием в состав молодежной сборной России на чемпионат мира.

Грошев участвовал на МЧМ-2020, став серебряным призером. Недавно он был включен в состав сборной России для участия в Кубке «Карьялы».

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