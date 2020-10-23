«Барса» хочет сократить зарплаты на 30%. Ведомость надо снизить на 190 млн евро

Руководство «Барселоны» продолжает переговоры с игроками первой команды о снижении зарплат.

Юристы каталонского клуба встретились с представителями футболистов, чтобы обсудить этот вопрос. После ухода из «Барсы» переговоры продвинулись.

Экономическая ситуация в клубе такова, что необходимо сократить зарплатную ведомость на 190 миллионов евро.

Следующий четверг обозначен как дедлайн, к которому нужно договориться с футболистами. хочет сократить зарплаты примерно на 30%, пишет Diario Sport со ссылкой на RAC1.