Гол Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» (2:1). «Красные» не проигрывают после 2:7 от «Астон Виллы»

В 7-м туре АПЛ дома победил (2:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Победный гол забил португалец на 85-й минуте.

«Красные» не проигрывают пять матчей подряд после поражения со счетом 2:7 от «Астон Виллы» и одержали победы в четырех играх.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ