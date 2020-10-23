Гол Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» (2:1). «Красные» не проигрывают после 2:7 от «Астон Виллы»

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В 7-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Вест Хэм» (2:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Победный гол забил португалец Диогу Жота на 85-й минуте.

Ливерпуль – Вест Хэм 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
31 октября, 20.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Форнальс, 1:1 – 42, пенальти Салах, 2:1 – 85 Диогу Жота.
ЛиверпульАлиссон, Филлипс, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, Джонс (Шакири, 70), Вейналдум, Мане, Хендерсон, Салах (Милнер, 90), Фирмино (Диогу Жота, 70).
Вест ХэмФабианьски, Бальбуэна, Масуаку (Лансини, 88), Цоуфал, Крессуэлл, Соучек, Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 89), Райс, Огбонна, Аллер (Ярмоленко, 74).
Предупреждение:
Райс (49).

«Красные» не проигрывают пять матчей подряд после поражения со счетом 2:7 от «Астон Виллы» и одержали победы в четырех играх.

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