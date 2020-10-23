Гол Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» (2:1). «Красные» не проигрывают после 2:7 от «Астон Виллы»

В 7-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Вест Хэм» (2:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Победный гол забил португалец Диогу Жота на 85-й минуте.
- Дата проведения
- 31 октября, 20.30, «Энфилд»
- Голы:
- 0:1 – 10 Форнальс, 1:1 – 42, пенальти Салах, 2:1 – 85 Диогу Жота.
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Ливерпуль –
Алиссон, Филлипс, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, Джонс (Шакири, 70), Вейналдум, Мане, Хендерсон, Салах (Милнер, 90), Фирмино (Диогу Жота, 70).
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Вест Хэм –
Фабианьски, Бальбуэна, Масуаку (Лансини, 88), Цоуфал, Крессуэлл, Соучек, Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 89), Райс, Огбонна, Аллер (Ярмоленко, 74).
- Предупреждение:
- Райс (49).
«Красные» не проигрывают пять матчей подряд после поражения со счетом 2:7 от «Астон Виллы» и одержали победы в четырех играх.