Хабиб назвал Макрона тварью, шутка об обезглавленном Тедеско задела «Спартак», Роналду вылечился от коронавируса и другие новости утра

1. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил против президента Франции Макрона, назвав политика тварью, а его последователей – теми, кто «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман».

2. «Спартак» счел оскорбительной шутку Казанского о Тедеско, бегающем с отрубленной головой. Клуб обратится к руководству «Матч ТВ». «Коммент.Шоу» уже извинилось перед тренером: «Шутка могла показаться жестокой в свете трагических событий во Франции».

3. Роналду вылечился от коронавируса. Тест показал отрицательный результат.

4. Экспертно-судейская комиссия РФС вновь подтвердила: гол «Спартака» «Краснодару» засчитан ошибочно, Понсе толкал Чернова.

5. В КХЛ «Локомотив» обыграл «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Магнитка» уступила «Салавату».

6. Лига Онтарио запретила силовую борьбу между хоккеистами. Это мера против коронавируса. Хоккей перестанет быть хоккеем?!

7. В баскетбольной Евролиге «Химки» победили «Црвену Звезду», «Баскония» уступила «Барселоне», «Олимпиакос» проиграл «Эфесу».

8. Первая ракетка мира Джокович за 70 минут проиграл 42-му номеру рейтинга Сонего в Вене, лишь второй раз в карьере взяв в матче меньше четырех геймов. Рублев прошел стадию 1/4 финала, а Медведев выбыл.

9. «Альфа Ромео» продлила контракты с Райкконеном и Джовинацци на сезон-2021.

10. В Лондоне прошло взвешивание перед боем между Усиком и Чисорой. Британец на 17 килограммов тяжелее.

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