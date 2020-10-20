ИО гендиректора РУСАДА: «Все российские спортсмены изображаются как обманщики, но Мо Фара, Уиггинс и Фрум – все еще герои?»

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства ( ) Михаил Буханов высказался по поводу предстоящего спора РУСАДА и в Спортивном арбитражном суде.

«Сегодня мы тестируем спортсменов больше, чем любая другая страна. Я знаю это, потому что моя команда делает эту работу. Есть ли в России мошенники? Конечно, и мы ловим большинство из них.

Но я также могу сказать, что мы не сталкиваемся с такой организованной деятельностью, как в Team Sky, Nike Oregon Project. У многих стран были серьезные проблемы с допингом, но таких санкций, как полный запрет на участие, не было.

Нас подозревают в том, что мы изменили данные Московской лаборатории, в то же время мы слышим, что доктор команды Sky потерял один ноутбук, уничтожил другой и «не может получить доступ» к жесткому диску на третьем. Это правда?

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У России были проблемы с допингом в спорте – конечно, были. Но это дело рук отдельных людей, у которых были свои причины. Люди всегда совершают ошибки.

Что касается прошлых лет, то я ничего не могу изменить. Я хочу попросить вас судить по тому, что мы делаем сейчас. Сейчас мы делаем все, что в наших силах и в будущем хотим быть золотым стандартом.

Полное отстранение России – большая ошибка. Запрет для всех означает, что невиновные будут наказаны вместе с виновными. Это плохо и для правосудия, и для спорта, где философия всегда заключалась в том, что любой может соревноваться.

Мы уверены, что трибунал согласится. Мы надеемся на справедливость.

Каждый должен иметь возможность соревноваться на равных основаниях, представляя свою страну. Мы бы хотели, чтобы наши спортсмены выступали на международном уровне под национальным флагом. Мы хотим защитить права чистых спортсменов», – сказал Буханов британскому изданию Daily Mail.

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