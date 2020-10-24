Усик против Чисоры, Селби – Камбосос и другие бои в Лондоне

Сегодня в Лондоне на Wembley Arena состоится вечер профессионального бокса.

В главном событии вечера бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет поединок против (32-9, 23 КО).

Другие бои:

Ли Селби (28-2, 9 КО) – Джордж Камбосос (18-0, 10 КО).

Томми Маккарти (16-2, 8 КО) – Билаль Лаггун (25-1-2, 14 КО).

Начало главного события в 23:50 по московскому времени.

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