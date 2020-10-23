«Сочи» победил «Локомотив» (2:1). У Заболотного гол и пас

В рамках 13-го тура чемпионата России дома обыграл (2:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард хозяев забил гол и отдал результативный пас.

Московский клуб не побеждает четыре матча подряд и проиграл три матча кряду, в РПЛ – два.

«Сочи» поднялся на пятое место, набрав 22 очка. У «Локо» 21 балл и шестое место.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ