«Сочи» победил «Локомотив» (2:1). У Заболотного гол и пас

Теги Локомотив премьер-лига Россия Sports.ru Антон Заболотный Марко Николич Сочи Футбол

В рамках 13-го тура чемпионата России «Сочи» дома обыграл «Локомотив» (2:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард хозяев Антон Заболотный забил гол и отдал результативный пас.

Московский клуб не побеждает четыре матча подряд и проиграл три матча кряду, в РПЛ – два.

«Сочи» поднялся на пятое место, набрав 22 очка. У «Локо» 21 балл и шестое место.

Сочи – Локомотив 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
31 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Заболотный, 2:0 – 40 Бурмистров, 2:1 – 65 Миранчук.
СочиДжанаев, Терехов, Мевля (Набиуллин, 67), Маммана, Маргасов, Жоаозиньо (Новосельцев, 89), Юсупов, Бурмистров (Заика, 71), Пруцев, Миладинович, Заболотный.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Серкейра, Рыбус, Лысцов, Рыбчинский (Лисакович, 64), Куликов, Жемалетдинов (Иосифов, 84), Камано (Миранчук, 64), Смолов (Зе Луиш, 75), Эдер.
Предупреждения:
Эдер (16), Рыбус (28), Мевля (55), Миладинович (71), Серкейра (73), Куликов (74), Джанаев (74), Терехов (78).

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