«Сочи» победил «Локомотив» (2:1). У Заболотного гол и пас

В рамках 13-го тура чемпионата России «Сочи» дома обыграл «Локомотив» (2:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард хозяев Антон Заболотный забил гол и отдал результативный пас.
Московский клуб не побеждает четыре матча подряд и проиграл три матча кряду, в РПЛ – два.
«Сочи» поднялся на пятое место, набрав 22 очка. У «Локо» 21 балл и шестое место.
- Дата проведения
- 31 октября, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Голы:
- 1:0 – 14 Заболотный, 2:0 – 40 Бурмистров, 2:1 – 65 Миранчук.
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Сочи –
Джанаев, Терехов, Мевля (Набиуллин, 67), Маммана, Маргасов, Жоаозиньо (Новосельцев, 89), Юсупов, Бурмистров (Заика, 71), Пруцев, Миладинович, Заболотный.
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Локомотив –
Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Рыбус, Лысцов, Рыбчинский (Лисакович, 64), Куликов, Жемалетдинов (Иосифов, 84), Камано (Миранчук, 64), Смолов (Зе Луиш, 75), Эдер.