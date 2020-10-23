«Ливерпуль» 63 матча не проигрывает дома в лиге и повторил свой рекорд. У «Челси» – 86 матчей

«Ливерпуль» обыграл (2:1) в 7-м туре .

За последние 63 игры на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии мерсисайдцы не потерпели ни одного поражения. Серия длится с апреля 2017 года, тогда уступил «Кристал Пэлас» (1:2).

Команда тренера за эти 63 матча выиграла 52 раза и 11 раз сыграла вничью.

«Ливерпуль» повторил свой клубный рекорд по беспроигрышной домашней серии в чемпионате, установленный в 1978-1980 годах.

Рекордная серия высшего английского дивизиона принадлежит «Челси», который 86 матчей не проигрывал дома в чемпионате в 2004-2008 годах.