«Ливерпуль» 63 матча не проигрывает дома в лиге и повторил свой рекорд. У «Челси» – 86 матчей

Теги Челси Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп рекорды Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:1) в 7-м туре АПЛ.

За последние 63 игры на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии мерсисайдцы не потерпели ни одного поражения. Серия длится с апреля 2017 года, тогда «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (1:2).

Команда тренера Юргена Клопа за эти 63 матча выиграла 52 раза и 11 раз сыграла вничью.

«Ливерпуль» повторил свой клубный рекорд по беспроигрышной домашней серии в чемпионате, установленный в 1978-1980 годах.

Рекордная серия высшего английского дивизиона принадлежит «Челси», который 86 матчей не проигрывал дома в чемпионате в 2004-2008 годах.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья