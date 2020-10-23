«Спартак» проиграл в РПЛ впервые за полтора месяца

«Спартак» уступил «Ростову» (0:1) в 13-м туре чемпионата России.

Московский клуб проиграл в РПЛ впервые за полтора месяца. Последнее поражение в рамках этого турнира было 13 сентября против ЦСКА (1:3).

При этом за этот отрезок у «Спартака» было поражение в Бетсити Кубке России – 0:1 с «Енисеем».

У команды тренера Доменико Тедеско 27 очков в чемпионате России после тринадцати игр. «Спартак» может опуститься на третье место по итогам тура, если ЦСКА (25 баллов) обыграет на выезде «Ротор», а «Зенит» (24 очка) – «Химки».