Иванов о 18-летнем форварде «Урала» Воронове в ЦСКА: «Пока нет конкретики. Были бы нападающие, отдали бы, может. У нас никого, не считая великого Маркова»
Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость о согласовании трансфера 18-летнего нападающего Максима Воронова в ЦСКА.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что игрок перейдет в московский клуб в зимнее трансферное окно и подпишет контракт на 3,5 года.
«Если бы с Вороновым была какая-то история, мы бы вам сообщили. Точно нашли бы что сказать. Пока нет никакой конкретики.
У нас нет ни одного нападающего, не считая великого Маркова. Будет что-то – мы все скажем. Были бы нападающие, может, отдали бы», – заявил Иванов.
В текущем сезоне PARI Первой лиги Воронов провел на поле 428 минут в 13 матчах и забил 4 гола. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2027 года.
Его гол «Волге» в ворота вратаря Владимира Шайхутдинова, принадлежащего ЦСКА, смотрите на ВидеоСпортсе’‘.