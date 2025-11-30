Иванов о 18-летнем форварде «Урала» Воронове в ЦСКА: «Пока нет конкретики. Были бы нападающие, отдали бы, может. У нас никого, не считая великого Маркова»

Григорий Иванов опроверг информацию о трансфере Максима Воронова в ЦСКА.

Президент «Урала » Григорий Иванов отреагировал на новость о согласовании трансфера 18-летнего нападающего Максима Воронова в ЦСКА.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил , что игрок перейдет в московский клуб в зимнее трансферное окно и подпишет контракт на 3,5 года.

«Если бы с Вороновым была какая-то история, мы бы вам сообщили. Точно нашли бы что сказать. Пока нет никакой конкретики.

У нас нет ни одного нападающего, не считая великого Маркова . Будет что-то – мы все скажем. Были бы нападающие, может, отдали бы», – заявил Иванов.

В текущем сезоне PARI Первой лиги Воронов провел на поле 428 минут в 13 матчах и забил 4 гола. Действующее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2027 года.

Его гол «Волге» в ворота вратаря Владимира Шайхутдинова, принадлежащего ЦСКА , смотрите на ВидеоСпортсе’‘.