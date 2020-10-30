Гельмут Марко об уходе Квята из «Альфа Таури»: «Можно сказать и так»

Советник «Ред Булл» косвенно подтвердил, что сезон-2020 окажется последним для в составе , а напарником в следующем году станет , выступающий в «Формуле-2».

«Пьер отлично выступает весь сезон. Он не перешел в «Ред Булл», потому что «Альфа Таури» нужен лидер. В следующем году с ним будет выступать очень молодой пилот», – сказал Марко в интервью немецкому Sky после квалификации в Имоле.

На вопрос о том, означает ли это замену Квята на 20-летнего Цуноду, австриец ответил: «Можно сказать и так».

Сезон-2020 может стать заключительным для Даниила не только в «Альфа Таури», но и в «Формуле-1». Российский гонщик провел в «Ф-1» шесть сезонов и трижды поднимался на подиум.

Квят пробился в третий сегмент квалификации впервые с Гран-при Мексики-2019

Квят проехал худшую гонку в карьере, и ему нет оправданий. Напарник – в топ-5, а боссы «Ред Булл» уже грозят Даниилу увольнением

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