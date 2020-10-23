Смолов хочет перейти в клуб из США, Китая, Японии или Австралии после окончания контракта с «Локо»

Журналист Илья Казаков рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего «Локомотива» .

обозначил будущее Смолова.

Летом начнется поиск вариантов, чтобы по окончании контракта с «Локомотивом» уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия. Сейчас «Нью-Йорк» предлагал Федору аренду с зарплатой 1,5 млн долларов. «Локо» не отдал (зарплата у Смолова в клубе – 3 млн евро).

Просто для сравнения: в чемпионе Австралии «Сиднее» максимальная зарплата 600-800 тысяч австралийских долларов (10 к 7 американским). Это грязными. –35% налог. Клуб дает машину и 2 билета бизнес-классом.

Если не «Сидней» (там наших не было и не факт, что будут), то «Мельбурн», «Харт». Но порядок цен похожий.

В Австралии есть возможность брать звезд в статусе marqee player. Статус дает право клубу платить зарплату игроку вне существующего потолка выплат. Но в этом качестве приезжали Дель Пьеро и Фаулер. Еще любопытная деталь – в австралийской лиге нет комиссионных выплат агентам.

Но это будет последний контракт, когда можно наслаждаться жизнью в необычном комфортном месте (не уверен, что Китай можно определить так). Если получится – а уже объявлена цель – будет очень интересно. Никто из заметных игроков так в России карьеру не заканчивал», – написал Казаков.

Срок действующего контракта Смолова с «Локомотивом» истекает летом 2022 года. В этом сезоне 30-летний форвард провел 10 матчей в и забил три мяча.