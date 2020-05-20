Рапино обручилась с баскетболисткой Берд. Они познакомились на Олимпиаде-2016

Капитан женской сборной США по футболу обручилась с баскетболисткой Сью Берд.

В инстаграме Берд появилось фото, на котором видно, как Рапино стоит на колене и надевает девушке кольцо на палец.

Спортсменки познакомились на Олимпиаде 2016 года и с тех пор встречаются. 35-летняя Рапино дважды выиграла ЧМ и победила на Олимпиаде в составе сборной США.

Берд четырежды побеждала на Олимпийских играх и столько же на чемпионатах мира в составе сборной США по баскетболу. Отметим, что она выступала и в России. Ранее она играла за «Динамо», «Спарту энд К» и УГМК.