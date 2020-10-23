Ткаченко о судействе в РПЛ: «Подсуживания нет. Медиапространство спартаковское, руководителям всех клубов надо это понять»

Агент Герман Ткаченко поделился мнением о судействе в .

– Вас удивило высказывание «Краснодара» по судьям?

– Галицкий был подавлен еще до игры.

– До игры со «Спартаком»? Почему?

– Да потому что на фоне прорыва в Лигу чемпионов играть против «Спартака» и против «Челси» пришлось вторым составом, почти детьми.

Я ему сказал: «Да успокойтесь. Это уже достижение. Теперь просто наслаждайтесь. Мир увидит ваш стадион, увидит вашу команду в Лиге чемпионов. А как ты сыграешь с «Челси» – это вторично».

Если взять первые 11 человек, оптимальный основной состав, «Краснодар» – топ-команда. Сафонов, Берг, Вандерсон, Кабелла, Классон...

– С Черновым топ-команда?

– Но он же не первый номер, а я про стартовый состав. Но почему эти футболисты все время травмированы, у меня нет ответа.

– Вы верите в предвзятость судей?

– Считаю, что подсуживания нет. Я хороший лакмус в этой ситуации. Смотрю матч, после игры разговариваю с одним президентом клуба, он говорит, что их засудили. Через час звоню другому, он жалуется на арбитров и говорит, что убивали их. Общий баланс.

Руководителям всех клубов надо понять, что медиапространство спартаковское. И не потому, что этот клуб всех купил, а потому что количество болельщиков самое большое, как и больше всего их представителей в СМИ и социальных сетях, а медиа сильно влияют на восприятие судейства, – заявил Ткаченко.

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