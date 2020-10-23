Ткаченко о судействе в РПЛ: «Подсуживания нет. Медиапространство спартаковское, руководителям всех клубов надо это понять»

Агент Герман Ткаченко поделился мнением о судействе в РПЛ.
– Вас удивило высказывание «Краснодара» по судьям?
– Галицкий был подавлен еще до игры.
– До игры со «Спартаком»? Почему?
– Да потому что на фоне прорыва в Лигу чемпионов играть против «Спартака» и против «Челси» пришлось вторым составом, почти детьми.
Я ему сказал: «Да успокойтесь. Это уже достижение. Теперь просто наслаждайтесь. Мир увидит ваш стадион, увидит вашу команду в Лиге чемпионов. А как ты сыграешь с «Челси» – это вторично».
Если взять первые 11 человек, оптимальный основной состав, «Краснодар» – топ-команда. Сафонов, Берг, Вандерсон, Кабелла, Классон...
– С Черновым топ-команда?
– Но он же не первый номер, а я про стартовый состав. Но почему эти футболисты все время травмированы, у меня нет ответа.
– Вы верите в предвзятость судей?
– Считаю, что подсуживания нет. Я хороший лакмус в этой ситуации. Смотрю матч, после игры разговариваю с одним президентом клуба, он говорит, что их засудили. Через час звоню другому, он жалуется на арбитров и говорит, что убивали их. Общий баланс.
Руководителям всех клубов надо понять, что медиапространство спартаковское. И не потому, что этот клуб всех купил, а потому что количество болельщиков самое большое, как и больше всего их представителей в СМИ и социальных сетях, а медиа сильно влияют на восприятие судейства, – заявил Ткаченко.
«Краснодар» яростно наехал на «Спартак» и судей: «Вам победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников»