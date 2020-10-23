СКА выменял 18-летнего форварда молодежной сборной России Грошева у «Нефтехимика» («Чемпионат»)

обменял нападающего в .

Как сообщает , взамен нижнекамцы получили денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата , набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 11:48.

Всего в регулярках КХЛ в его активе 52 матча и 9 (1+8) очков.

В составе молодежной сборной Грошев стал серебряным призером МЧМ-2020. Недавно был включен в состав сборной России для участия в Кубке «Карьялы».

На минувшем драфте НХЛ был выбран «Тампой» в 3-м раунде под общим 85-м номером.