«Реал» разгромил «Уэску» – 4:1. У мадридцев 5 побед в 6 последних матчах Ла Лиги

разгромил «Уэску» в рамках 8-го тура чемпионата Испании (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дублем отметился форвард мадридцев Карим Бензема. Эден Азар забил впервые больше чем за год.

«Реал» в шести последних матчах Ла Лиги одержал пять побед и один раз проиграл.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги