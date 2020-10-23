«Реал» разгромил «Уэску» – 4:1. У мадридцев 5 побед в 6 последних матчах Ла Лиги

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Sports.ru Эден Азар Уэска Футбол

«Реал» разгромил «Уэску» в рамках 8-го тура чемпионата Испании (4:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дублем отметился форвард мадридцев Карим Бензема. Эден Азар забил впервые больше чем за год.

«Реал» в шести последних матчах Ла Лиги одержал пять побед и один раз проиграл.

Реал Мадрид – Уэска 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
31 октября, 16.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40 Азар, 2:0 – 45 Бензема, 3:0 – 54 Вальверде, 3:1 – 74 Феррейро, 4:1 – 90 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Марсело, Рамос, Милитао, Васкес (Менди, 52), Каземиро (Кроос, 69), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 60), Вальверде (Иско, 60), Асенсио (Родриго, 60), Бензема.
УэскаФернандес, Сиовас, Пулидо, Маффео, Луизинью (Сильва, 83), Гарсия (Вальдеррама, 57), Москера, Онтиверос (Галан, 46), Нвакали (Сандро Рамирес, 57), Серхио Гомес (Феррейро, 46), Рафа Мир.
Предупреждения:
Сиовас (79), Сандро Рамирес (88).

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