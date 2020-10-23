«Реал» разгромил «Уэску» – 4:1. У мадридцев 5 побед в 6 последних матчах Ла Лиги

«Реал» разгромил «Уэску» в рамках 8-го тура чемпионата Испании (4:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дублем отметился форвард мадридцев Карим Бензема. Эден Азар забил впервые больше чем за год.
«Реал» в шести последних матчах Ла Лиги одержал пять побед и один раз проиграл.
- Дата проведения
- 31 октября, 16.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Марсело, Рамос, Милитао, Васкес (Менди, 52), Каземиро (Кроос, 69), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 60), Вальверде (Иско, 60), Асенсио (Родриго, 60), Бензема.
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Уэска –
Фернандес, Сиовас, Пулидо, Маффео, Луизинью (Сильва, 83), Гарсия (Вальдеррама, 57), Москера, Онтиверос (Галан, 46), Нвакали (Сандро Рамирес, 57), Серхио Гомес (Феррейро, 46), Рафа Мир.
- Предупреждения:
- Сиовас (79), Сандро Рамирес (88).