«Ростов» Карпина выиграл у «Спартака» 4 матча из 6 в РПЛ

«Ростов» обыграл «Спартак» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

Для Валерия Карпина за время работы главным тренером «Ростова» эта победа над красно-белыми стала четвертой в чемпионате России.

В сентябре 2018 года «Ростов» победил со счетом 1:0, в апреле 2019-го – со счетом 2:1, в декабре 2019-го – со счетом 4:1.

Также «Ростов» при Карпине один раз проиграл (0:2) «Спартаку» под руководством в мае 2018 года и сыграл вничью (2:2) со «Спартаком» в июле 2019 года.

Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2012 год в качестве генерального директора и главного тренера. «Ростов» он тренирует с декабря 2017 года.

«Ростов» выиграл у «Спартака» в РПЛ третий раз подряд на «Открытие Арене»