У Камано 0 голов и 0 передач в 10 матчах за «Локо». Его купили за 5,5 млн евро

Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано принял участие в матче чемпионата РПЛ против «Сочи».
Он был заменен во втором тайме на 64-й минуте. Вместо него на поле вышел Антон Миранчук, который забил гол спустя минуту.
Для 24-летнего Камано это девятая игра за московский клуб в чемпионате России. На его счету ни одного гола и ни одной результативной передачи.
Камано также не смог набрать баллов за результативность в игре Лиги чемпионов против «Ред Булла» (2:2).
«Локомотив» приобрел футболиста летом у «Бордо». Сообщалось, что стоимость трансфера составила 5,5 млн евро. Его статистику можно посмотреть здесь.