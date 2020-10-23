У Камано 0 голов и 0 передач в 10 матчах за «Локо». Его купили за 5,5 млн евро

Полузащитник «Локомотива» принял участие в матче чемпионата против «Сочи».

Он был заменен во втором тайме на 64-й минуте. Вместо него на поле вышел Антон Миранчук, который забил гол спустя минуту.

Для 24-летнего Камано это девятая игра за московский клуб в чемпионате России. На его счету ни одного гола и ни одной результативной передачи.

Камано также не смог набрать баллов за результативность в игре Лиги чемпионов против «Ред Булла» (2:2).

приобрел футболиста летом у «Бордо». Сообщалось, что стоимость трансфера составила 5,5 млн евро. Его статистику можно посмотреть здесь.