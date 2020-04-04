🎃Карпин сделал фото в гриме к Хэллоуину и ответил на критику: «🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Спартаком» (1:0) в 13-м туре РПЛ опубликовал совместную фотографию с женой в гриме по случаю Хэллоуина.

«Всех с победой! Пацаны, «Ростов», вам огромное спасибо! Только мы знаем, чего вам стоила эта победа!

И чего вы натерпелись от меня, всю эту неделю ☝🏽 – тренировки, теории, разговоры по «душам» 👍🏽🤣. Вы лучшие 💪🏽🙏🏽», – написал тренер в инстаграме.

Карпину написали в комментариях: «Ну да, уж умнее фотографии не нашлось... А еще серьезный человек, речи толкает!» Тренер отреагировал: «🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️».

А жена Карпина Дарья написала: «Это фото сделано к Хэллоуину 🎃. Каюсь, мои привычки учителя английского, прожившего 30 лет в Эстонии. Фото сделала я, пусть дурой буду я. Кто-то же обязательно безапелляционно должен быть неумным и несерьезным👍🏾. Просто мы очень счастливы и поэтому веселые! А еще сегодня Хэллоуин».

 
 
 
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Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

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