Гризманн забил «Алавесу». Это первое результативное действие форварда в 7 играх при Кумане

играет вничью с (1:1, второй тайм)» в 8-м туре .

На 63-й минуте за каталонцев забил форвард . Он вышел один на один с вратарем соперника и изящно перекинул через него мяч.

Это первое результативное действие в 7 матчах игрока при тренере .

До этого момента Гризманн забивал лишь в товарищеской игре с «Химнастиком» (3:1) в сентябре.

Стоит отметить, что нападающий стал автором трех голов и отдал одну результативную передачу в последних четырех матчах за сборную Франции.

Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.