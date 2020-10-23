Гризманн забил «Алавесу». Это первое результативное действие форварда в 7 играх при Кумане

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Алавес Антуан Гризманн Футбол

«Барселона» играет вничью с «Алавесом» (1:1, второй тайм)» в 8-м туре Ла Лиги.

На 63-й минуте за каталонцев забил форвард Антуан Гризманн. Он вышел один на один с вратарем соперника и изящно перекинул через него мяч.

Это первое результативное действие в 7 матчах игрока при тренере Роналде Кумане.

До этого момента Гризманн забивал лишь в товарищеской игре с «Химнастиком» (3:1) в сентябре.

Стоит отметить, что нападающий стал автором трех голов и отдал одну результативную передачу в последних четырех матчах за сборную Франции.

Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья