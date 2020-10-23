Гризманн забил «Алавесу». Это первое результативное действие форварда в 7 играх при Кумане

«Барселона» играет вничью с «Алавесом» (1:1, второй тайм)» в 8-м туре Ла Лиги.
На 63-й минуте за каталонцев забил форвард Антуан Гризманн. Он вышел один на один с вратарем соперника и изящно перекинул через него мяч.
Это первое результативное действие в 7 матчах игрока при тренере Роналде Кумане.
До этого момента Гризманн забивал лишь в товарищеской игре с «Химнастиком» (3:1) в сентябре.
Стоит отметить, что нападающий стал автором трех голов и отдал одну результативную передачу в последних четырех матчах за сборную Франции.
Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ooh La La, @AntoGriezmann... 🤤👌#AlavesBarça pic.twitter.com/318jW8A9S2— LaLiga English (@LaLigaEN) October 31, 2020
#Messi 🙏 @AntoGriezmann pic.twitter.com/cc7V3wsDhq— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2020