«Краснодар» проиграл 3-й матч подряд с общим счетом 1:9

Теги премьер-лига Россия Ахмат Sports.ru Краснодар Вилькер Анхель Исмаэл Силва Мурад Мусаев Футбол

В рамках 13-го тура чемпионата России «Ахмат» обыграл «Краснодар» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами в составе клуба из Грозного отметились защитник Вилькер Анхель и хавбек Исмаэл Силва.

Для «Краснодара» это третье поражение подряд во всех турнирах с общим счетом 1:9. Также команде не удается победить на протяжении четырех матчей.

В следующем матче команда Мурада Мусаева встретится с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Ахмат» одержал вторую победу подряд и не проигрывает три матча. В следующем туре РПЛ команда отправится в гости к «Тамбову».

Ахмат – Краснодар 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
31 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 66 Анхель, 2:0 – 82 Исмаэл.
АхматШелия, Ненахов, Богосовац, Анхель, Нижич, Харин (Полярус, 46), Исмаэл (Иванов, 90), Бериша (Быстров, 77), Тимофеев, Мелкадзе (Садулаев, 66), Ильин (Швец, 76).
КраснодарСафонов, Литвинов, Рамирес (Сабуа, 79), Чернов, Панталеао, Уткин, Сперцян (Сулейманов, 56), Ионов, Газинский (Камболов, 79), Ольссон, Берг (Кутовой, 64).
Предупреждения:
Рамирес (37), Исмаэл (45), Литвинов (52), Панталеао (54), Газинский (73), Нижич (88), Камболов (90).

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