«Краснодар» проиграл 3-й матч подряд с общим счетом 1:9

В рамках 13-го тура чемпионата России обыграл (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голами в составе клуба из Грозного отметились защитник и хавбек .

Для это третье поражение подряд во всех турнирах с общим счетом 1:9. Также команде не удается победить на протяжении четырех матчей.

В следующем матче команда встретится с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Ахмат» одержал вторую победу подряд и не проигрывает три матча. В следующем туре РПЛ команда отправится в гости к «Тамбову».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ