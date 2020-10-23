«Краснодар» проиграл 3-й матч подряд с общим счетом 1:9

В рамках 13-го тура чемпионата России «Ахмат» обыграл «Краснодар» (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Голами в составе клуба из Грозного отметились защитник Вилькер Анхель и хавбек Исмаэл Силва.
Для «Краснодара» это третье поражение подряд во всех турнирах с общим счетом 1:9. Также команде не удается победить на протяжении четырех матчей.
В следующем матче команда Мурада Мусаева встретится с «Севильей» в Лиге чемпионов.
«Ахмат» одержал вторую победу подряд и не проигрывает три матча. В следующем туре РПЛ команда отправится в гости к «Тамбову».
- Дата проведения
- 31 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Шелия, Ненахов, Богосовац, Анхель, Нижич, Харин (Полярус, 46), Исмаэл (Иванов, 90), Бериша (Быстров, 77), Тимофеев, Мелкадзе (Садулаев, 66), Ильин (Швец, 76).
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Краснодар –
Сафонов, Литвинов, Рамирес (Сабуа, 79), Чернов, Панталеао, Уткин, Сперцян (Сулейманов, 56), Ионов, Газинский (Камболов, 79), Ольссон, Берг (Кутовой, 64).