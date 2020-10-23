Кокорин и Мамаев уехали вместе после матча «Спартак» – «Ростов» в Москве

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«Спартак» дома проиграл «Ростову» (0:1) в 13-м туре РПЛ.

После матча, состоявшегося в Москве, форвард хозяев Александр Кокорин и полузащитник гостей Павел Мамаев вместе уехали со стадиона.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице столицы России подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе.

Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева – к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.

В августе Мосгорсуд отменил приговор Протасовицкого, Кирилла Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство». Приговор Александра Кокорина оставили без изменений.

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