Кокорин и Мамаев уехали вместе после матча «Спартак» – «Ростов» в Москве

дома проиграл (0:1) в 13-м туре .

После матча, состоявшегося в Москве, форвард хозяев и полузащитник гостей вместе уехали со стадиона.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице столицы России подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе.

Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева – к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.

В августе Мосгорсуд отменил приговор Протасовицкого, Кирилла Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство». Приговор Александра Кокорина оставили без изменений.

Матч «Спартака» и «Ростова» – тоска. Без Тедеско ничего не получалось, а Мамаев реализовал единственный момент

Кокорин и Мамаев подадут кассационную жалобу на решение суда. Рассмотрение – не ранее декабря