Кокорин и Мамаев уехали вместе после матча «Спартак» – «Ростов» в Москве

«Спартак» дома проиграл «Ростову» (0:1) в 13-м туре РПЛ.
После матча, состоявшегося в Москве, форвард хозяев Александр Кокорин и полузащитник гостей Павел Мамаев вместе уехали со стадиона.
В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице столицы России подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе.
Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева – к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.
В августе Мосгорсуд отменил приговор Протасовицкого, Кирилла Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство». Приговор Александра Кокорина оставили без изменений.
Матч «Спартака» и «Ростова» – тоска. Без Тедеско ничего не получалось, а Мамаев реализовал единственный момент
Кокорин и Мамаев подадут кассационную жалобу на решение суда. Рассмотрение – не ранее декабря