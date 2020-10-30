СКА может подписать Миллера. От него отказалась «Аризона» из-за издевательств над темнокожим инвалидом

Защитник Митчелл Миллер может продолжить карьеру в .

Как сообщает «Чемпионат», одним из основных вариантов продолжения карьеры 18-летнего игрока является .

Напомним, что «Аризона» отказалась от прав на хоккеиста из-за того, что он издевался над темнокожим инвалидом.

В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал своего чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса.

По словам последнего, бывший проспект «Койотис» дразнил его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил. Миллер был приговорен к 25 часам общественных работ.

выбрала Миллера в четвертом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 111-м номером.

В НХЛ задрафтовали игрока, который в школе издевался над чернокожим инвалидом. Он отправил извинения во все клубы