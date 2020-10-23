«Спартак» – «Ростов» – 0:1. Онлайн-трансляция. Мамаев открыл счет

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«Спартак» играет с «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Спартак – Ростов 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
31 октября, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 26 Мамаев.
СпартакМаксименко, Кутепов (Урунов, 80; Умяров, 85), Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Мозес (Ещенко, 81), Зобнин, Бакаев (Соболев, 46), Ларссон, Понсе (Кокорин, 66).
РостовПесьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Мамаев (Гигович, 70), Хасимото, Еременко (Терентьев, 83), Альмквист (Сохиев, 60; Обухов, 83), Полоз (Алеэсами, 83).
Предупреждения:
Ларссон (41), Хаджикадунич (42), Кутепов (55), Соболев (58), Козлов (60), Поярков (61).
Удаление:
Хаджикадунич (75).

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