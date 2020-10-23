«Спартак» – «Ростов» – 0:1. Онлайн-трансляция. Мамаев открыл счет

«Спартак» играет с «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ.
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- Дата проведения
- 31 октября, 16.30, «Открытие Арена»
- Гол:
- 0:1 – 26 Мамаев.
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Спартак –
Максименко, Кутепов (Урунов, 80; Умяров, 85), Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Мозес (Ещенко, 81), Зобнин, Бакаев (Соболев, 46), Ларссон, Понсе (Кокорин, 66).
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Ростов –
Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Мамаев (Гигович, 70), Хасимото, Еременко (Терентьев, 83), Альмквист (Сохиев, 60; Обухов, 83), Полоз (Алеэсами, 83).
- Предупреждения:
- Ларссон (41), Хаджикадунич (42), Кутепов (55), Соболев (58), Козлов (60), Поярков (61).
- Удаление:
- Хаджикадунич (75).