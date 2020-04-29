Мбаппе – самый дорогой игрок мира до 21 года, Феликс – второй, Хавертц – третий (Forbes)

Нападающий и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов не старше 21 года по версии журнала Forbes.

Трансферная стоимость 21-летнего форварда была оценена в 183,3 млн евро с учетом данных Transfermarkt, CIES и состоявшихся трансферных сделок.

Второе место занял нападающий «Атлетико» Жоау Феликс (104 млн евро), а третьим стал немецкий полузащитник Кай Хавертц (98 млн евро).

В топ-10 также вошли Альфонсо Дэвис ( , Канада; 88,3 млн евро), Маттейс де Лигт ( , Нидерланды; 86,8 млн евро), Джейдон Санчо ( Дортмунд, Англия; 86,8 млн евро), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия; 68,3 млн евро), Ашраф Хакими («Интер», Марокко; 66,3 млн евро), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия; 63 млн евро) и Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания; 57,7 млн евро).