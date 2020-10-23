Шамиль Газизов: «Заговора против «Спартака» нет. Матч с «Ростовом» прошел достойно»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал работу судей на матчах клуба после игры 13-го тура с (0:1).

– Нет ли обратного давления на «Спартак», учитывая решения РФС по Еременко и плохую оценку Безбородова?

– Заговора никакого нет. Все работают в штатном режиме, давайте играть в футбол и думать о футболе.

Сегодня был хороший матч, может, специалисты увидят какие-то помарки, но по мне так матч прошел достойно, – сказал Газизов.

Еременко сделал гол для Мамаева – а ведь вообще не должен был играть. КДК отменил красную и взбесил Тедеско

ЭСК РФС подтвердила, что Безбородов дважды ошибся в пользу «Спартака» в матче с «Краснодаром»