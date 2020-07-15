Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Министерство юстиции США предъявило шестерым российским гражданам обвинения в кибератаках по всему миру, в том числе – в атаке на зимние Олимпийские игры-2018 в .

По версии обвинения, хакеры являются сотрудниками Главного Управления Генштаба ВС России (ранее ГРУ).

«Хакеры ГРУ и их сообщники участвовали в компьютерных атаках, организованных с целью дестабилизации ситуации в Украине и Грузии; влияния на выборы во Франции; попытки помешать расследованию дела (Сергея Скрипаля) об отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок»; срыва зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 после того, как российским спортсменам запретили участвовать в Играх под национальным флагом из-за государственной допинг-системы», – говорится в обвинении Минюста США.

К обвинениям в отношении россиян присоединилось правительство Великобритании.

По сообщению The Guardian, правительство Великобритании заявило о стремлении России сорвать зимние Олимпийские и игры-2018, а также обвинило хакеров в подготовке кибератак на организаторов в Токио-2020.