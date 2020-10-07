В память об обезглавленном учителе все матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение почтить память убитого учителя Самюэля Пати.

Все матчи 8-го тура Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания. На стадионах будет показано фото профессора.

Также все участники (игроки, тренеры и судьи) проведут матчи с траурными повязками.

Пати был обезглавлен 16 октября. Нападавшего застрелила полиция. Убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, родившийся в Москве и имевший во Франции статус беженца.

Предположительно, мотивом для преступления стало то, что Пати показал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках урока о свободе слова. Анзоров не учился у убитого преподавателя. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «исламистским терактом».