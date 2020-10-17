«Авангард» поместил Шумакова в список травмированных после хита Панина

«Авангард» официально поместил форварда в список травмированных.

«Здоровья и скорейшего возвращения на лед», – сказано в сообщении от лица омского клуба.

Нападающий получил повреждение в 3-м периоде игры с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).

Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина на один матч за атаку Шумакова, приведшую к травме форварда.

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