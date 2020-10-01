Миранчук, Зе Луиш, Гильерме, Камано и Рыбус – в заявке «Локо» на матч с «Ред Буллом». Команда отправилась в Австрию

«Локомотив» огласил заявку на стартовый матч группового этапа против .

В нее включены 23 футболиста. Сегодня команда отправилась в Австрию.

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сыграет с «Ред Буллом» в гостях в среду, 21 октября. Начало матча – в 19:55 по московскому времени.