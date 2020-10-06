Кабелла и Марков не полетели на матч с «Ренном» из-за коронавируса, Мусаев – из-за ангины

В «Краснодаре» оказалось сразу несколько положительных тестов на коронавирус.
Матч с «Ренном» в первом туре Лиги чемпионов пропустят полузащитник Реми Кабелла и форвард Евгений Марков.
«Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды.
Перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования, которое игроки «Краснодара» проходят на протяжении шести месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные», – говорится в сообщении клуба.
Кроме того, во Францию не полетел главный тренер команды Мурад Мусаев. «Краснодар» отметил, что у него отрицательные тесты на Covid-19, однако у него ангина.