Кабелла и Марков не полетели на матч с «Ренном» из-за коронавируса, Мусаев – из-за ангины

В «Краснодаре» оказалось сразу несколько положительных тестов на коронавирус.

Матч с в первом туре пропустят полузащитник и форвард .

«Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды.

Перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования, которое игроки «Краснодара» проходят на протяжении шести месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные», – говорится в сообщении клуба.

Кроме того, во Францию не полетел главный тренер команды . отметил, что у него отрицательные тесты на , однако у него ангина.