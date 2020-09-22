Песков о возможном отказе «Единой России» от выдвижения спортсменов в Госдуму: «Воздержусь от комментариев. Главное – высокая квалификация законодателей»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что «Единая Россия» может отказаться от выдвижения в Госдуму артистов и спортсменов.

Ранее издание URA.ru опубликовало слова заместителя секретаря генсовета «Единой России», сенатора Сергея Перминова о том, что актерам и спортсменам, возможно, будет отказано в возможности баллотироваться в депутаты Госдумы на следующих выборах в 2021 году.

«Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу», – заявил Перминов.

«В данном случае я бы воздержался от каких-то комментариев. Самое главное – это высокая квалификация наших законодателей, что является залогом высокого качества принимаемых и одобряемых законопроектов», – сказал Песков.

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