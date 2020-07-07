Российские спецслужбы планировали кибератаку, чтобы сорвать Олимпиаду-2020 в Токио (The Guardian)

Теги Паралимпийские игры Пхенчхан-2018 Олимпиада-2020 Политика Легкая атлетика

Российские спецслужбы планировали кибератаку, чтобы сорвать проведение летних Олимпийских игр в Токио, сообщает британский The Guardian. 

Портал ссылается на информацию Национального центра кибербезопасности Великобритании, который провел совместную операцию с американской разведкой. 

По сообщению The Guardian, действия российской киберразведки должны были быть направлены против деятельности оргкомитета Токио, логистических служб и спонсоров Игр. 

The Guardian также сообщает, что правительство Великобритании заявило о стремлении России сорвать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. 

«Правительство на 95% уверено, что срыв летних и зимних Олимпийских игр должен был быть произведен удаленно подразделением ГРУ №74455. 

В Пхенчхане кибер-подразделение ГРУ пыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров.

Целью кибератаки должна была стать церемония открытия зимних Игр 2018 года, взлом веб-сайт Олимпиады и отключение Wi-Fi на стадионе.

В число основных целей также входили вещатели, горнолыжный курорт, официальные лица Олимпийских игр, поставщики услуг и спонсоры Игр-2018, то есть объекты атак были не только в Южной Корее», – говорится в материале The Guardian. 

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил: «Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом.

Великобритания продолжит работать с нашими союзниками, чтобы выявить и противодействовать будущим злонамеренным кибератакам».

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