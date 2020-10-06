Роналду, Роналдиньо, Блохин, Гиггз, Анри и Стоичков – среди номинантов на звание лучшего левого нападающего в истории (France Football)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Райан Гиггз Криштиану Роналду Тьерри Анри премьер-лига Украина Динамо Киев Олег Блохин Ювентус Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Роналдиньо Карл-Хайнц Румменигге серия А Италия Ла Лига Христо Стоичков высшая лига Сербия Црвена Звезда Арсенал Ривалдо Драган Джаич сборная СССР Ривелино Футбол

Французский журнал France Football составил рейтинг из 10 левых нападающих, претендующих на звание лучшего в истории.

В список вошли следующие игроки: Олег Блохин (СССР), Криштиану Роналду (Португалия), Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Ривалдо, Ривелино, Роналдиньо (все – Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Христо Стоичков (Болгария).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Ранее France Football представил список лучших вратарей, центральных, левых и правых защитников, а также атакующих и центральных полузащитников.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья