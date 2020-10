Роналду, Роналдиньо, Блохин, Гиггз, Анри и Стоичков – среди номинантов на звание лучшего левого нападающего в истории (France Football)

Французский журнал France Football составил рейтинг из 10 левых нападающих, претендующих на звание лучшего в истории.

В список вошли следующие игроки: Олег Блохин (СССР), (Португалия), Драган Джаич (Югославия), (Уэльс), (Франция), , Ривелино, (все – Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Христо Стоичков (Болгария).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Ранее France Football представил список лучших вратарей, центральных, левых и правых защитников, а также атакующих и центральных полузащитников.

