Андрей Ещенко: «Уровень РПЛ поднялся бы на 30-40%, если бы против других играли с удвоенной энергией, как против «Спартака»

Защитник выразил мнение, что соперники по-особому настраиваются на матчи с красно-белыми.

– «Спартак» в нынешнем сезоне набрал 11 очков в матчах, в которых пропускал первым. Характер?

– Пропускали из-за того, что «Спартак» доминировал, держал мяч и оставлял зоны. И любая команда один раз из десяти выбежит в контратаку и забьет гол. Это нормально, на это же никто не смотрит. И на подобное мы должны отвечать большим количеством голов.

Тем более у нас есть вратарь, который спасает команду. В Химках были три-четыре контратаки, но Максименко выручил. Он очень хороший вратарь.

Против «Спартака» все выходят с удвоенной энергией. Если ты удачно сыграешь против «Спартака», то тебя возносят в прессе, на ТВ. Поэтому многие команды стараются играть сверх своих возможностей.

Если бы они играли так не только против нас, но и против других, уровень чемпионата поднялся бы процентов на 30-40 минимум, – сказал Ещенко.