КХЛ. СКА против «Витязя», «Амур» принимает «Йокерит», «Ак Барс» в гостях у «Сибири»

В очередной игровой день КХЛ «Ак Барс» играет на выезде с «Сибирью», «Салават Юлаев» – с «Сочи», а СКА встречается дома с «Витязем».
Матч рижского «Динамо» с «Магниткой» не состоится из-за карантина в латвийском клубе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 19 октября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.