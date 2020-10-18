КХЛ. СКА против «Витязя», «Амур» принимает «Йокерит», «Ак Барс» в гостях у «Сибири»

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В очередной игровой день КХЛ «Ак Барс» играет на выезде с «Сибирью», «Салават Юлаев» – с «Сочи», а СКА встречается дома с «Витязем».

Матч рижского «Динамо» с «Магниткой» не состоится из-за карантина в латвийском клубе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Йокерит
Дата проведения
19 октября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Ак Барс
Дата проведения
19 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Торпедо
Дата проведения
19 октября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Витязь
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Салават Юлаев
Дата проведения
19 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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