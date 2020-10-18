КХЛ. СКА против «Витязя», «Амур» принимает «Йокерит», «Ак Барс» в гостях у «Сибири»

В очередной игровой день КХЛ «Ак Барс» играет на выезде с «Сибирью», «Салават Юлаев» – с «Сочи», а СКА встречается дома с «Витязем».

Матч рижского «Динамо» с «Магниткой» не состоится из-за карантина в латвийском клубе.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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