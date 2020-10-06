Руководство «Барселоны» потребовало от игроков пойти на снижение зарплат. Команда не намерена вести переговоры

Игроки «Барселоны» вновь конфликтуют с руководством клуба из-за попыток урезать зарплату.

Руководство «Барсы» потребовало от футболистов пойти на снижение зарплаты, назвав меры фундаментальными. Игроки формируют профсоюз с остальными работниками клуба, но совет директоров хочет, чтобы среди десяти представителей сотрудников команды был только один футболист, поскольку зарплата игроков составляет более девяноста процентов расходов клуба на заработную плату.

Соответствующее письмо от руководства было направлено команде за подписью Джеммы Биоски, руководителя кадрового отдела «Барселоны».

«Нет ни одного положения или юридического основания, которое оправдывало бы необходимость обсуждения мер, основанных на экономических причинах, за разными столами переговоров. И, с другой стороны, это противоречило бы достижению конкретной цели, определяющей жизнеспособность клуба. Это должно быть результатом совместных действий всех отделов.

Ваш уровень зарплат поддерживается только в сценарии полной экономической эффективности, как вы хорошо знаете, и подобное происходит во всех европейских футбольных клубах», – говорится в письме.

Игроки не собираются идти на переговоры с руководством, о чем дадут ему знать в ближайшее время. В свою очередь, менеджмент «Барсы» настаивает на переговорах.