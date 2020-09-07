Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях до конца 2020 года (ТАСС)

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова не планирует выступать на соревнованиях до конца этого года. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», – сказал источник. 

При этом один из источников сообщил, что спортсменка оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

«Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю». Загитова до сих пор убеждает всех (и похоже, себя), что еще вернется

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой

Да, Загитова никому ничего не должна и не обещала. Но сделала все так, что теперь выглядит обманщицей

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