Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях до конца 2020 года (ТАСС)

Олимпийская чемпионка не планирует выступать на соревнованиях до конца этого года.

Об этом сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет», – сказал источник.

При этом один из источников сообщил, что спортсменка оставляет для себя возможность вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

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