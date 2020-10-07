Лаутаро Мартинес: «Месси – лучший в мире. Он всегда на шаг впереди остальных»

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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высоко отозвался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Я больше знаю Месси как партнера по сборной Аргентины, чем как соперника на футбольном поле. Я говорил это и раньше, но повторю и сейчас, и буду говорить в будущем: Месси – лучший игрок в мире.

То, что он аргентинец, заставляет нас гордиться им, и мы всегда стараемся учиться у него. Считаю, что он на другом уровне. Он по-другому понимает футбол и всегда на шаг впереди всех остальных», – цитирует Лаутаро Clarin со ссылкой на УЕФА.

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