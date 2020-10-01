Малком и Дуглас не сыграют с «Брюгге». Остальные игроки «Зенита» готовы

Главный тренер рассказал о состоянии здоровья футболистов в преддверии стартовой игры группового этапа против .

« завтра не сыграет. Он не работает в общей группе. Дуглас дисквалифицирован. Остальные готовятся. Есть еще небольшие проблемы. Но они решаемы.

Время идет на часы, а не на дни. Меньше двух суток прошло с нашего последнего матча. Мониторим состояние игроков. Завтра будем решать, кто выйдет на поле.

Важен не старт дома, а окончание, потому что последние матчи являются ключевыми. Это плюс. Влияет, может, не так сильно, но это может помочь», – сказал Семак.

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