Экс-чемпион ACB Альберт Дураев об убийстве учителя колледжа: «Во Франции свобода слова потеряла свое начало» 🤣

Чеченский боец, бывший чемпион ACB в двух весовых категориях Альберт Дураев поддержал поступок 18-летнего Абдулака Анзорова, который убил учителя колледжа во Франции, обезглавив его.

«Во Франции свобода слова потеряла свое начало», – написал Дураев в сторис инстаграма, а затем удалил запись.

Напомним, что поводом для убийства учителя стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые были показаны на уроке, посвященном свободе слова.

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